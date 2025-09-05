RESIDUS
Contenidors de Balaguer, 20 mesos sense netejar-se
El grup municipal d’ERC a Balaguer ha denunciat que fa 20 mesos que els contenidors de residus de la ciutat no es netegen, des del novembre del 2023. Asseguren que aquesta situació ha generat pudors, proliferació de mosques, contenidors deteriorats i un abandó del servei públic. L’edil d’ERC Kevin Bruque va sol·licitar formalment la documentació relativa a la facturació del servei de neteja de contenidors que feia una empresa contractada per la Paeria. L’accés a les factures va permetre comprovar que la ciutat no compta amb aquest servei des de finals del 2023, van assegurar. Van afegir que es tracta d’una negligència greu en la gestió d’un servei bàsic. Així mateix, ERC ha difós un vídeo de denúncia en el qual es mostren diversos punts de recollida en mal estat i s’exigeix acabar amb la deixadesa acumulada.