Denuncien talls al senyal de TV i de telefonia mòbil
Queixes des de l’apagada de l’abril
L’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha denunciat les constants interrupcions del senyal de televisió, que en els últims dies han provocat talls de diverses hores. Aquesta situació se suma a les deficiències en la cobertura mòbil que el municipi arrossega des de l’apagada elèctrica general del mes d’abril passat. Segons el consistori, malgrat les queixes de veïns i institucions, la situació no millora i, en alguns casos, fins i tot empitjora. “Creiem que és una nova falta de respecte envers els qui vivim a la muntanya i en un entorn rural, ja que mereixem ser tractats en igualtat de condicions que els qui resideixen a la ciutat”, van apuntar des del consistori. Cada vegada que es produeix una interrupció, des de l’ajuntament s’informa immediatament la Generalitat perquè restableixi el servei, però consideren inacceptable que aquestes incidències es repeteixin més de tres vegades en una mateixa setmana. Van lamentar que, malgrat que molts representants polítics diuen defensar el món rural, a la pràctica les condicions de vida en aquestes zones es deterioren en aspectes com l’habitatge, la cobertura de telefonia o el transport públic.