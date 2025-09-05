Detinguts a Lleida un home i una dona pel robatori amb força en un domicili de Sudanell
Els Mossos recuperen part dels objectes sostrets mentre la investigació continua oberta per aclarir si estan relacionats amb més robatoris
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i una dona de 31 com a presumptes autors d'un robatori amb força en un domicili de Sudanell el mes passat. Segons informa la policia, els lladres van accedir a un domicili situat al carrer Ricard Vinyes i van sostreure joies i un telèfon mòbil, entre altres objectes. Les gestions de la unitat d'investigació de la comissaria de Lleida, en col·laboració amb la de Mollerussa, van permetre identificar els dos presumptes lladres i detenir-los la tarda del passat dimecres a Lleida. Els investigadors van poder recuperar una part dels objectes sostrets i ja els han lliurat al seu legítim propietari.
Segons els Mossos, la dona detinguda va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida, mentre que l'home està previst que passi aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida. La investigació continua oberta per esbrinar si podrien estar implicats en altres robatoris.