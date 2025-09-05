Més de 40 actes per celebrar la festa major de Guissona
Avui arrancarà amb la rua inaugural amb els gegants i el pregó. Dr. Prats serà el plat fort musical de la celebració
Guissona donarà el tret de sortida a la seua festa major, que durarà fins a l’11 de setembre amb una programació amb més de 40 activitats i la participació de 23 entitats i restaurants. Avui arrancarà amb la rua inaugural a les 19.00 amb les colles geganteres de Guissona i del Poblenou, i a la plaça Major tindrà lloc el pregó. Segons Agnès Pla, regidora de Cultura, el pregoner escollit és una “sorpresa i és un dels moments més emocionants de les festes”.
A la nit, bars i restaurants oferiran un Mos-toc conjunt amb tapes i productes de proximitat.
Dissabte se celebrarà la quarta edició de la Festa per a Tothom, que s’iniciarà al matí amb el torneig de futbol intercultural i seguirà a la tarda amb actuacions, balls i degustacions d’àpats típics de les set comunitats més nombroses de Guissona.
A la nit hi haurà concerts a la zona esportiva amb Dr.Prats com a cap de cartell.
Diumenge al matí, la Trobada Gegantera comptarà amb la participació d’una desena de colles i a la nit hi haurà un correfoc amb Les Forces Diabòliques de Sanaüja.
Dilluns es presentarà el nou conte del Piteu i la Llúcia i durant aquests dies també hi haurà espectacles, concerts i concursos, entre altres activitats. Ahir es va inaugurar l’exposició Coses de dones al Museu de Guissona, amb materials arqueològics vinculats a les dones de l’antiga Iesso.