La Paeria estudia traslladar l’Arxiu Comarcal a l’edifici del Sindicat
La Paeria de Cervera està estudiant traslladar l’Arxiu Comarcal de la Segarra a l’edifici del Sindicat. Actualment, es troba a la Universitat i les seues dependències s’han quedat petites. Al juliol, una delegació de la subdirecció general d’Arxius de la Generalitat va visitar l’edifici del Sindicat i segons l’alcalde, Jan Pomés, estan valorant la viabilitat de la proposta. “Estem buscant una sortida al Sindicat i una valoració dels usos que podria tenir”, assegura l’edil.
Val a recordar que en un primer moment l’ajuntament va plantejar traslladar la biblioteca comarcal Josep Finestres al Sindicat. Finalment, al maig va acabar descartant aquesta opció perquè un estudi tècnic va determinar que no hi hauria prou espai útil disponible per a l’equipament. La biblioteca, que també està ubicada a la Universitat, compta amb 700 metres quadrats i en requeriria almenys 1.100 pel volum de població. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya del 2014 ja apuntava fa més d’una dècada que l’equipament havia de traslladar-se o ampliar-se. En cas que, finalment, l’Arxiu Comarcal pogués resituar-se a l’edifici del Sindicat, la biblioteca podria créixer i ocupar les dependències de l’actual arxiu.