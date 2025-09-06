TRANSPORT
Demanen més parades a la línia Tremp-el Pont
Veïns de pobles petits de l’Alta Ribagorça han mostrat el seu malestar perquè la nova línia d’autobús que unirà Tremp i el Pont de Suert a partir del 12 de setembre no inclou cap parada als encreuaments que uneixen la carretera N-260 amb els nuclis de Malpàs, Adons i Corroncui.
D’aquesta forma, lamenten que no se’ls hagi tingut en compte i que tampoc no s’hagi facilitat l’accés a aquest servei, asseguren, quan no tenen cap opció de transport públic. Els veïns han fet arribar les seues demandes a les administracions locals, però asseguren que “no han tingut cap resposta ni resultat”. La nova ruta oferirà quatre expedicions per sentit en període lectiu, ja que està pensada per facilitar la mobilitat d’estudiants entre el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.