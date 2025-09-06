Estúdien arrates-caudes migratòries
Investigacion d’Endesa en marc deth projècte MigraBats, tà conéisher es moviments d’espècies forestaus. An collocat radiotransmissors en Portilhon e era Artiga de Lin
Eth Centre de Sciéncia e Tecnologia Forestau de Catalonha (CTFC) estúdie en Aran arrates-caudes migratòries menaçades. Ac hè en marc deth projècte MigraBats, integrat en projècte Endesabats qu’impulse Endesa en Catalonha. Consistís en mercar exemplars damb dispositius de seguiment per ràdio entà estudiar es sòns moviments estacionaus e migratòris e determinar es sues zònes de refugi. A permetut descorbir naues poblacions en Aran, quauqu’ues d’espècies menaçades. Aguest ostiu s’an amiat endauant dues sessions de captura e mercatge en territòri, concretaments en Portilhon e ena Artiga de Lin. En totau, s’an mercat tres exemplars de noctul gigant (Nyctalus lasiopterus), era arrata-cauda mès gran d’Euròpa e menaçada en Catalonha. Es individus an estat equipats damb emissors que permeteràn conéisher es sòns desplaçaments enes pròplèus setmanes, en tot aportar donades clau entà enténer es sues rotes migratòries e zònes de refugi. Tanben s’an identificat un dotzeat d’espècies diferentes, çò que represente eth 60% des espècies d’arrates-caudes forestaus e eth 40 % des presentes en Catalonha. Entre eres, exemplars d’arrata-cauda arratèr mostachèr petit (Myotis alcathoe); er orelhut aupin (Plecotus macrobullaris) e era arrata-cauda bicolor (Vespertelio murinus), espècies menaçades en Catalonha. Ath delà deth sòn papèr en contròl de poblacions d’insèctes, es arrates-caudes son considerades excellentes indicadores der estat des ecosistèmes. Era sua preséncia e diversitat en Aran non sonque confirme era qualitat des abitats de nauta montanha, mès que tanben incremente er interès de conservacion dera zòna.