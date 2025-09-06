El jutge avala captar aigua de la Séquia del Cup
Balaguer es pot continuar proveint de la infraestructura de regadiu. La comunitat de regants recorre aquesta resolució
El jutjat contenciós-administratiu de Lleida ha avalat que la Paeria de Balaguer continuï captant aigua de la Séquia del Cup per al proveïment urbà, mantenint en vigor el decret d’emergència que autoritza aquesta presa. La comunitat de regants de la Séquia del Cup de Menàrguens i Balaguer recorrerà aquesta resolució, segons va avançar aquesta setmana el secretari de l’entitat, Aleix Ariñó.
Els regants van interposar un recurs davant el decret municipal dictat per l’alcaldessa, Lorena González, per garantir el subministrament d’aigua potable a la ciutat. Aquest decret va ser aprovat després del col·lapse de dos bombes de captació que proveïen Balaguer directament des del riu Segre.
Segons fonts municipals, aquesta decisió judicial empara la continuïtat de la captació sota el decret vigent, encara que reconeixen que es tracta d’una solució “provisional” atesa la situació precària de la infraestructura. La primera edil ha defensat que, fins que es pugui assegurar el proveïment mitjançant equips i sistemes més estables, mantenir la captació actual és “necessari” per evitar noves interrupcions que afectin l’aigua potable de la ciutat. No obstant, va avançar que l’objectiu final de la Paeria és trobar una solució definitiva a la captació i “posar fi al litigi per l’aigua”. Paral·lelament, va afegir que la Paeria treballa en un projecte per fer una nova captació i aconseguir un nou proveïment per a la ciutat sense haver de dependre de la séquia.
Per la seua part, els regants van expressar el seu desacord amb la resolució i mantenen que la Paeria ha d’assumir les responsabilitats i “pagar” les mateixes taxes que altres municipis per l’ús i manteniment de la infraestructura.
Paral·lelament, segueix en curs un altre recurs contenciós-administratiu de la Paeria contra la sentència del jurat de reg de la comunitat, que li imposava una sanció de 10.000 euros per agafar aigua de regadiu per proveir la ciutat. En aquest context, es va tornar a produir un tall d’aigua per part dels regants, conforme amb el dictamen del jurat de reg.
El president de la comunitat de regants, Josep Ros, va destacar que la situació està “paralitzada” però que de moment Balaguer continua captant aigua de la séquia i no paga pel seu ús, ni es troben al corrent de pagament.