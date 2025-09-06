TURISME
Lleida té 170 pisos turístics menys que el 2024 i proliferen normes per limitar-los
Retrocedeixen després d’anys d’expansió en què han arribat a superar l’oferta de places hoteleres. El gran nombre d’habitatges destinats a aquesta finalitat ha contribuït a tensionar el mercat
Les comarques de Lleida han perdut l’últim any més de 170 habitatges d’ús turístic (HUT) després d’anys en què aquesta modalitat d’allotjament turístic s’ha disparat fins a superar l’oferta hotelera, en nombre d’establiments i places, a tota la demarcació. Aquesta xifra suposa prop d’un 4% menys que el maig del 2024. Les facilitats per donar-los d’alta i la disponibilitat de segones residències buides bona part de l’any han impulsat els pisos turístics, una cosa que, al seu torn, ha tensionat encara més el mercat de l’habitatge, especialment en zones turístiques.
El setembre del 2023, l’anterior Govern d’ERC va impulsar un decret per limitar els HUT que implica principalment delimitar-ne el nombre a un màxim de 10 per cada 100 habitants. Aquesta normativa ha comportat una moratòria generalitzada en la concessió de noves llicències. És el cas de Naut Aran, que concentra un de cada quatre pisos turístics (uns 1.200), i l’ajuntament de la localitat ha assegurat que no hi ha hagut permisos per a nous HUT més enllà de les sol·licituds registrades anteriorment o bé canvis de titular. En aquest cas, el decret de la Generalitat situaria el límit en només 190.
El decret del 2023 afecta a Lleida un total de 42 municipis, que són els que tenen el mercat de l’habitatge tensionat. En aquest sentit, alguns d’aquests han impulsat normatives per delimitar els habitatges turístics.
Més de 1.500 habitatges d’ús turístic estan abocats al tancament el 2028: més de mil a Naut Aran, uns 300 a la Vall de Boí i la resta es reparteix entre diverses poblacions del Pallars Sobirà. Les seues llicències hauran d’expirar al complir 5 anys des de l’aprovació del decret del 2023 i els propietaris no podran renovar-les, a l’estar en municipis que superen el límit de deu per cada cent habitants.
L’actual Executiu socialista no preveu canviar aquesta normativa, malgrat que, en la passada legislatura, el PSC va pactar amb ERC eliminar el límit de deu pisos turístics per cada cent habitants. Tanmateix, el tràmit parlamentari per fer-ho va decaure a l’acabar la legislatura, i ara que el PSC governa, no ha derogat el decret ni preveu modificar-lo. Mantenir-lo és un dels compromisos que van adquirir amb els republicans al negociar la investidura del president, Salvador Illa. Els socialistes es veuen obligats així a complir una norma que en el seu dia van voler canviar.
Ajuntaments impulsen ordenances per reduir els HUT
Diversos ajuntaments ja apliquen restriccions per controlar el creixement dels HUT. Àger va ser pioner el 2019 a limitar-los i a aquest es van afegir altres com Vielha, Rialp i Talarn. A Tremp, es va aprovar una recentment modificació urbanística que limita aquests habitatges a dos per cada 100 habitants, malgrat que aquesta norma no afecta els nuclis agregats. També la Vall de Boí ha regulat aquests allotjaments i preveu sancions de fins a 600.000 euros en cas d’infracció. Per la seua part, Sort va publicar al març una regulació que busca reduir entre un 70 i un 80 per cent els pisos turístics, vinculant la renovació de llicències a requisits com tenir una plaça d’aparcament o empadronar-se al Pallars. Finalment, Vielha e Mijaran, amb prop de 310 HUT registrats, preveu modificar-ne la normativa per limitar-los.