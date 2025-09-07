CAÇA
Catorze vedats de Lleida es repartiran 1.325 tórtores
Catorze vedats es repartiran les primeres 1.325 tórtores que es podran caçar a Lleida després de quatre anys de prohibició, segons dades de la Generalitat. Els caçadors només podran abatre’n avui i el 14 de setembre i hauran de notificar cada captura a través d’una app. Els vedats que han demanat caçar aquestes aus tindran quotes d’entre 10 i 315. Segons Agricultura, s’han assignat seguint criteris com la superfície de cada un o si caçaven aquesta espècie anys enrere.
La conselleria aplica així el pla de gestió d’aquesta espècie que, els últims anys, ha vetat caçar-ne a Espanya, França, Portugal i Itàlia per frenar-ne el declivi. L’augment de la seua població ha permès aquest any un repartiment que n’atorga 106.920 a Espanya, de les quals 5.025 es podran caçar a Cataluya.
Comença la caça major
D’altra banda, els caçadors comencen avui la nova temporada de caça major a Catalunya, que s’allargarà fins a principis de març, i està marcada pel creixement sostingut d’espècies com senglars o cérvols, així com per casos de tuberculosi. El propòsit serà reduir-ne la població per evitar els danys que provoquen, especialment al sector ramader, i analitzar el volum d’animals afectats per aquesta malaltia.