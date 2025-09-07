SUCCESSOS
L’assassí de pagesos va amenaçar un altre home amb un matxet
Per ocupar una caravana abans dels assassinats de Navarra i Vilanova de la Barca. Li deneguen la llibertat condicional al considerar que podria tornar a actuar
Risc de fuga, reiteració delictiva i la violència dels crims. Van ser els arguments esgrimits per l’Audiència de Navarra per confirmar la presó d’Allal El Mourabit Ahmmar, presumpte autor de l’assassinat de Ramon Rossell, un pagès de 84 anys de Vilanova de la Barca que va morir el 5 de gener de l’any passat després de ser brutalment agredit amb les seues tisores de podar quan estava treballant a la seua finca, i dos pagesos més a Navarra a finals del 2023. El suposat assassí en sèrie va ser detingut el març passat a Besiers, a França. De les dos interlocutòries que confirmen la mesura de presó provisional per a l’investigat s’extreu que els investigadors van trobar diverses proves de l’ADN de l’acusat vinculades als assassinats.
A més, també ratifiquen el seu caràcter violent. Segons la instrucció, el novembre del 2023, mes en què es va produir el primer assassinat a Tudela, va ocupar una caravana a Cárcar (Navarra) i va amenaçar el seu propietari amb un matxet de grans dimensions. Arran d’aquest incident, es va fer un retrat robot de l’acusat. A més, es va denunciar que una persona havia accedit a un hort i que havia amenaçat una altra persona amb un ganivet a l’advertir-li que estava sent gravat. A les imatges, segons la investigació, apareix un individu amb una dessuadora del propietari de la caravana que va ocupar El Mourabit i amb l’ADN que coincideix amb el de l’autor de l’homicidi de l’agricultor de Ribaforada, el desembre del 2023.
L’Audiència de Navarra, en la seua interlocutòria, assenyala que la pena a imposar podria anar de 15 a 25 anys per aquests fets, a banda que està acusat de dos crims més d’agricultors a Ribaforada i Vilanova de la Barca. En una altra interlocutòria, en la qual també confirma la presó preventiva per l’assassinat de Tudela, l’Audiència assenyala que “no és forassenyat pensar que l’investigat en llibertat pugui novament atacar altres persones”.
Pendent de declarar davant del jutge pel crim al Segrià
Allal El Mourabit Ahmmar encara no ha passat a disposició judicial pel crim a Ponent, més de tres mesos després que França l’extradís. El cas el porta el jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida i a començaments de mes encara no s’havia rebut res en aquest sentit, segons fonts judicials, que van afegir que confien que, amb la represa de l’activitat judicial aquest setembre, hi pugui haver algun avenç. El Mourabit va ser arrestat el 25 de març a la localitat de Besiers, a França, on va fugir després del crim a Ponent. L’arrestat, de 54 anys, de nacionalitat espanyola i origen marroquí, havia estat condemnat per gihadisme i unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre del 2023 a Tudela– es va arrancar un braçalet de control telemàtic i va fugir.