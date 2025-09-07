EMERGÈNCIES
Rescatats excursionistes ferits a la Vall de Boí i Gósol
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un excursionista lesionat a la Vall de Boí. L’avís es va rebre a les 14.45 hores, alertant que una persona s’havia fet mal a una cama i no podia continuar la marxa a prop del refugi Joan Ventosa i Calvell. Fins al lloc es va desplaçar un helicòpter amb personal del GRAE i un metge del SEM. El ferit va ser evacuat fins a Vielha. Per un altre costat, també van rescatar un excursionista ferit a la tartera del Pedraforca a Gósol, únic municipi lleidatà del Berguedà. Els Bombers van localitzar el ferit i el seu acompanyant i van fer una primera atenció sanitària. L’excursionista va ser evacuat fins a l’aeroport de la Seu d’Urgell, on esperava l’ambulància del SEM. Fins a finals d’agost, els Bombers han fet un total 259 actuacions de rescat al medi natural a les comarques lleidatanes. Això suposa un descens del 12% respecte a l’any passat. El Pallars Sobirà ha registrat 71 rescats i Aran, 53. Només a l’estiu, s’han fet 137 rescats, un 17 per cent menys.