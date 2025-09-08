FAUNA
Comença l’època de caça major: “Som caçadors, no veterinaris”
El sector demana professionals per detectar tuberculosi en els animals abatuts
La temporada de caça major va començar ahir a la demarcació de Lleida i s’allargarà fins a finals de març de l’any que ve. Un dels objectius principals serà contrarestar la sobrepoblació d’espècies cinegètiques que afecten el sector agrícola i ramader, com senglars i cérvols, que aquest any han disposat de condicions alimentàries i climatològiques que n’han afavorit la reproducció. Per aquesta raó s’espera una presència “bastant abundant” d’aquests exemplars, segons va explicar Toni Vilarrubla, president de la Federació de Caça de Lleida. Però, sobretot, Vilarrubla va denunciar que la temporada arranca sense que el pla de control poblacional defineixi amb claredat qui ha d’analitzar els animals abatuts per detectar positius per tuberculosi. Així, el president va recordar que “nosaltres som caçadors, no veterinaris” i va demanar a l’administració que siguin professionals especialitzats qui es facin càrrec d’aquesta tasca per garantir el “màxim rigor” en el procés.
Primeres batudes
La Societat de Caçadors La Bastida, a l’Alt Urgell, va estrenar la temporada de caça major amb una jornada matutina que va acabar passades les 11 del matí amb la captura de cinc senglars, dos cabirols i una guineu. Entre els caçadors no van faltar famílies amb els seus fills petits. Arnau Gómez Barbosa, de 6 anys, va explicar que fa un any que no es perd cap cacera amb el seu pare, Josep Barbosa. “Jo m’encarrego de vigilar quan s’atansen els animals”, deia ahir. El pare assegurava que “ho viu des de ben petit i li poden les ganes, aquest matí a les 7 ja estava despert nerviós per sortir a caçar”.
Furtius amagaven els seus ‘trofeus’ en un cobert al Pallars Sobirà
Els Mossos d’Esquadra van localitzar a començaments d’aquest any en un cobert situat al mig de la muntanya a Llagunes (Pallars Sobirà) mig centenar de banyams de cérvol, cabirol i cabra salvatge que haurien estat amagades allà per uns caçadors furtius, segons va publicar ahir La Vanguardia.
La investigació policial, que es remunta a finals del 2024, es va allargar mig any i va ser al febrer quan la policia va identificar dos caçadors, investigats per un delicte contra la fauna.