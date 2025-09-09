TRÀNSIT
Aparatosa bolcada d’un camió a la carretera C-1412b a Isona
Un camió va bolcar ahir al matí a la carretera C-1412B a Biscarri, nucli d’Isona i Conca Dellà. El sinistre es va registrar a les 9.21 hores i va obligar a donar pas alternatiu. El xòfer va resultar il·lès. Arran del tomb, hi va haver fugues en el dipòsit de combustible i al motor de refrigeració i els Bombers els van contenir. Al lloc també van acudir efectius del SEM. D’altra banda, hi va haver una col·lisió a l’N-145 entre la Seu d’Urgell i Andorra.