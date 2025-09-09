MUNICIPIS
Carabasses gegants, de fins a 700 quilos, a la quarta fira de Sidamon
Sidamon acollirà el 21 de setembre la quarta edició de la Fira de Carabasses Gegants. La cita tindrà lloc a la zona de la pineda i reunirà 26 parades, tallers, exposicions i activitats per a tots els públics. El certamen comptarà amb la presència de vuit productors de carabasses dels quinze que hi ha actualment a Espanya. En l’edició anterior, la peça guanyadora va arribar als 692 quilos, mentre que el rècord estatal supera els 820. “Aquesta iniciativa demostra que la tradició i la creativitat poden reforçar la identitat rural”, va explicar el president de la Diputació, Joan Talarn, durant la presentació.
El programa arrancarà amb una llonganissada popular, la pesada oficial de les carabasses i l’entrega de premis. Hi haurà un dinar popular i, a la tarda, tallers gastronòmics. L’alcaldessa, Dolors Tella, va explicar ahir que la jornada inclourà una tallada en directe d’una carabassa gegant a càrrec de l’artista Judith Comes, així com el concurs de síndries i tomates gegants. Hi haurà exposició de tractors antics, llocs d’artesania i productes de proximitat.