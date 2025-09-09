Greus danys a Binèfar per una tromba d’aigua, vent i granís: el violent temps mata desenes de pardals
La tempesta torrencial va arrancar arbres i va negar alguns locals
Un fort temporal d’aigua, vent i granís va colpejar aquest dilluns Binèfar, on es van acumular en tot just cinc minuts 14 litres d’aigua i es van registrar ratxes de vent de fins a 40 km/h. La tempesta torrencial va arrancar arbres i va negar alguns locals.
El violent temps va arribar fins i tot a provocar la mort de desenes de pardals. Per precaució l’ajuntament va decidir suspendre avui les classes a l’Escola Infantil. El temporal també va fuetejar Tarragona, especialment les Terres del Ebre, on es van arribar a acumular fins a 80 litres a Aleixar o 70 a Mas de Barberans.
Els Bombers van realitzar una desena de sortides per petites inundacions i el telèfon 112 va rebre 46 trucades per la pluja fins a les 19.00 hores. El mal temps va obligar a suspendre per seguretat les classes a les comarques del Montsià i el Baix Ebre i va obligar a cancel·lar part dels actes finals de les festes de Tortosa i Cambrils. L’alerta es manté avui. A Lleida, el registre de precipitacions més alt es va registrar a Lladurs, amb 28 litres. A Solsona es van registrar ratxes de vent de 75,2 km/h i a Raimat de 74 km/h. A Seròs es va cancel·lar un concert.