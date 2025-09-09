Habiliten un espai en memòria de Joan Planes
El festival Festimariu comptarà amb més de 30 propostes en la tercera edició. El local exposarà col·leccions de l’empresari
La tercera edició del Festival de les Arts i la Cultura, Festimariu, està prevista dels dies 12 al 14 a l’entorn de l’empresari local Joan Planes, gran dinamitzador del municipi, que va morir de manera inesperada el mes de gener passat. El certamen té aquest any l’aigua com a eix central, en honor a l’empresari i promotor de la Fundació Planes Corts. El local està situat als baixos de Cal Parramon, on quedarà instal·lat un projector perquè els visitants puguin veure un audiovisual sobre la seua trajectòria. Una de les sales contigües ha quedat transformada com a espai que exposarà algunes de les col·leccions de Planes. La primera serà de gerres. “Moltes de les col·leccions de Joan Planes viatjaran de Sant Cugat, on també tenia residència, a Estamariu”, va assegurar ahir Montse Ferrer, directora de la fundació.
La presidenta de l’entitat, Teresa Corts, va dir que la cultura és “un dels eixos clau per al desenvolupament i la fixació de població als territoris rurals”. També va destacar que la família de Planes “creu en el potencial dinamitzador que tenen els pobles” i que aquest va ser, precisament, un dels motius que van portar Joan Planes a impulsar la fundació.
El Festimariu comptarà amb més de 30 propostes, entre activitats i parades del mercat d’artesania i la mostra gastronòmica.
El festival arrancarà divendres amb l’obra de teatre Dones de Flors i Herbes, de La Fanga Escènica. Destaca l’aposta per incloure propostes arribades de la part més occidental del Pirineu català amb un concert i taller d’un grup aranès.
Dissabte actuarà Lídia Pujol. L’alcaldessa, Pilar Melsió, va afirmar que “en només tres anys el festival s’ha convertit en un referent al territori”.