La primera pedra d’Inefc Pirineus, el dia 22
Les obres del nou centre permetran deixar les instal·lacions provisionals. Ahir van començar el curs quaranta alumnes
Les obres per construir el nou centre universitari d’INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell començaran el pròxim dia 22 de setembre. L’anunci el va fer ahir la directora del centre educatiu a la ciutat, Sílvia Puigarnau, que va indicar que preparen “una jornada molt especial” per col·locar la primera pedra als terrenys de l’Horta del Valira.
L’obra anirà a càrrec de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per ACSA Sorigué i Soges, que ha guanyat el concurs per un import d’11.631.451 euros.
Puigarnau va fer l’anunci en el marc de l’acte de benvinguda per l’inici del curs als alumnes de la cinquena promoció, que sumen 40 joves estudiants.
Al seu torn, l’alcalde, Joan Barrera, va destacar l’increment d’alumnes que suposarà el nou equipament, que “permetrà ampliar de 40 fins a 80 els alumnes que podran inscriure’s a cada curs, i fins i tot ampliar els graus universitaris” que s’ofereixen, va afegir.
La previsió és que l’equipament comenci a funcionar a començaments de l’any 2027 amb la incorporació de la sisena promoció d’Inefc Pirineus en marxa. El nou edifici permetrà als universitaris abandonar les instal·lacions provisionals del centre cultural Les Monges.
Abans de la benvinguda, el Parc Olímpic del Segre va ser l’escenari del primer dia de classes, on el nou alumnat es va estrenar amb la pràctica d’un raid d’aventura, amb diferents proves esportives i lúdiques.