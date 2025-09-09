EDUCACIÓ
Protesta per exigir obres a Balaguer i estrena de la nova escola al Poal
Comencen les classes per a 61.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO de Lleida
El curs escolar va començar ahir a les comarques de Lleida per a gairebé 61.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO, en una jornada en què hi va haver des de protestes fins a celebracions. A Balaguer, famílies d’escolars es van manifestar per exigir obres a l’escola Mont-roig, mentre que el Poal va estrenar el nou col·legi després de dècades de reivindicació.
L’inici del curs escolar per a prop de 61.000 alumnes d’Infantil, Primària i ESO a Lleida va incloure ahir des de protestes fins a celebracions. A Balaguer, l’associació de famílies d’alumnes (AFA) va convocar escolars, famílies i mestres a les portes del col·legi Mont-roig per reclamar que s’acabi la construcció del centre. Fa quinze anys que reclamen la segona fase de les obres per substituir els barracons. L’AFA considera que aquests mòduls prefabricats no permeten desenvolupar les classes en condicions adequades i van afegir que només reben promeses i incompliments per part de les administracions. L’entitat va desplegar pancartes reivindicatives a l’entrada del col·legi.
A l’extrem oposat es trobava ahir el Poal, que va celebrar la inauguració de la nova escola després de més de tres dècades de reivindicació. El nou centre obre després de gairebé un segle en què els alumnes van rebre classe als baixos de l’ajuntament i van utilitzar la plaça central com a pati. Les velles aules patien humitats i talls de llum freqüents. Les famílies mostraven una gran satisfacció per un canvi que van qualificar d’“abismal” i l’alcaldessa, Estela Lleonart, va afirmar que és un dia “històric” per al municipi. La directora del centre, Montse Domenjó, va destacar que el col·legi té 67 alumnes, 7 dels quals de la guarderia al mateix edifici. “Fa 23 anys érem uns 40, ara som 63. L’escola ha crescut”, va dir.
També Bellver de Cerdanya va estrenar l’institut escola, mentre que Castelló de Farfanya va iniciar el curs amb el col·legi rehabilitat, després de dos anys amb part de l’edifici apuntalat.
D’altra banda, els sindicats van tornar a denunciar ahir la precarietat del personal docent, l’excés de burocràcia i els múltiples “fronts oberts” que té Educació després d’un estiu marcat pel caos amb les adjudicacions de places. Rosa Aguilà, d’USTEC, va remarcar que el 35% dels alumnes catalans tenen necessitats educatives especials, un 15% estan en situació de pobresa i que els docents catalans són els pitjors pagats de l’Estat. Per això, USTEC planteja una manifestació aquest octubre per demanar millores salarials i laborals. Per la seua part, Rosa Montané (CCOO) va afegir que a aquests problemes se suma que “hi ha molts centres amb barracons i docents que assumeixen treballs que no haurien d’assumir per falta de personal”. També va criticar els problemes “a nivell familiar i organitzatiu” pel caos a l’adjudicar places. La Federació Allem va denunciar falta de recursos per als més de 140 alumnes dels seus centres especials a Lleida (vegeu la pàgina 34).
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que “en l’inici del curs ens proposem un camí de millora amb vocació d’excel·lència”. La consellera d’Educació, Esther Niubó, va dir que totes les escoles catalanes van poder obrir.