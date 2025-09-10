El Pallars Sobirà comptarà amb dos heliports d'emergències les 24 hores
En el marc d'un pla del Govern que en preveu un com a mínim a cada comarca al 2028
Tancada la licitació per millorar el camp de vol de Tírvia i mantenir-lo operatiu en condicions meteorològiques adverses
El Pallars Sobirà comptarà amb dos heliports H24 en el marc del pla del Govern per dotar, com a mínim, d'una infraestructura d'aquest tipus a cada comarca de Catalunya. Així, a més del de Tírvia, que s'adaptarà per poder estar operatiu les 24 hores del dia i en condicions climatològiques adverses, se'n construirà un altre a Sort. El període de licitació d'aquestes obres s'ha tancat aquest dimecres i s'hi han presentat dues empreses. La idea és que aquests treballs s'allarguin uns mesos. A banda del de Tírvia, s'ha fet el mateix amb els heliports de Vilaller (Alta Ribagorça), Reus, Campdevànol, Horta de Sant Joan (Terra Alta) i a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena. També s'ha inclòs un estudi d'emplaçament d'aquest tipus d'infraestructura a Olot.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que comptar amb un heliport H24 "és especialment rellevant en territoris com el de l'Alt Pirineu i Aran" i que per això des del Govern es vol potenciar aquest servei "en comarques on l'orografia recomana aquest reforç". També ha detallat que el pla, dotat amb una inversió de 10 milions d'euros, també contempla uns corredors per connectar aquestes infraestructures per poder actuar amb més eficàcia "en casos d'emergència sanitària, d'incendis o qualsevol altre que es pugui presentar".
Paneque ha dit que la gestió de tots els heliports i els corredors que els connectaran es farà de manera remota, des d'Aeroports de Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que suposarà un "avantatge", ja que, ha apuntat, "si falla algun element, ràpidament es podrà detectar i reposar de manera immediata".
Per la seva banda, l'alcalde de Tírvia, Joan Farrera, ha destacat que el fet que l'heliport pugui funcionar les 24 hores del dia serà positiu per tot el Pallars, davant de qualsevol emergència que es pugui produir. Així, ha recordat que l'hospital més proper, a Tremp, es troba a una hora de viatge per carretera i celebra que s'hagi desencallat aquest projecte, el qual reivindicaven des de fa anys.