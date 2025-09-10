TEMPORAL
El vent arranca teulades i arbres i nega vies a Binèfar
La segona tempesta torrencial en menys de 8 dies registrada a Binèfar va deixar aquest dilluns nombrosos danys, com carrers i locals negats, i teulades i arbres arrancats. Les ratxes de vent, que van arribar als 80 quilòmetres per hora, van arrancar l’estructura metàl·lica de l’aire condicionat del Centre de Salut, a més de diversos arbres en diferents punts de la localitat. En concret, un gran pi va caure al Col·legi de Primària Víctor Mendoza, que ahir va començar les classes amb normalitat. Al Pirineu de Lleida també es van registrar tempestes amb un fort aparat elèctric, com a Rialp.