Fiscalia investiga un delicte ecològic en una empresa de Ribera d’Ondara
Intenta determinar si la factoria de reciclatge de menuts avícoles llança emissions contaminants. La Generalitat va detectar irregularitats abans del canvi d’amo
La Fiscalia de Lleida ha obert una investigació per provar de determinar si s’ha comès un delicte ambiental a l’explotació de la planta de reciclatge de menuts avícoles que gestiona Akiolis Ibérica a Ribera d’Ondara, i que fins començaments del febrer del 2023 havia estat propietat de Pet Food Ingredients i de Promed 202, ambdós controlades per l’empresari José María Gimeno.
L’assumpte inclou algunes particularitats jurídiques, ja que l’inici de les presumptes infraccions ambientals es remunta a l’última etapa en què la planta va ser explotada per les empreses de Gimeno, que té oberta una causa per un altre assumpte a Osuna (Sevilla), encara que el titular de les instal·lacions és ara Akiolis Ibérica.
Dos anys abans de formalitzar-se la venda, el febrer del 2021, Promed havia comunicat el cessament temporal de l’activitat a la Generalitat, que li va imposar com a condició per mantenir vigent, malgrat que en suspens, l’autorització ambiental el manteniment de les instal·lacions per evitar afeccions enmig. El reinici requeria una comunicació prèvia a la conselleria de Territori, llavors d’Acció Climàtica.
La legislació estableix que el transcurs de dos anys sense activitat en una planta d’aquest tipus comporta la caducitat de les autoritzacions ambientals pel deteriorament que poden patir els equips en un termini d’aquesta durada. En aquest cas, el traspàs es va formalitzar dotze dies abans que es complís aquell termini.
Abans que això ocorregués, el novembre del 2022, una inspecció de la Generalitat va concloure que “no es garanteix un compliment adequat de les condicions fixades en l’autorització ambiental integrada” per, entre altres aspectes, haver detectat anomalies en l’àmbit de les emissions a l’atmosfera, en la faceta administrativa i també en el funcionament de l’activitat.
“La comprovació de la correcció dels incompliments constatats serà objecte d’una inspecció ambiental addicional” abans d’una eventual represa de l’activitat.
La investigació mira d’aclarir en quina situació es trobava la planta quan va reobrir i quines conseqüències ambientals va tenir aquesta represa.
“A l’obrir, vam comprar drets d’emissions de CO2 i els tenim al dia”, afegeix. També assenyala que han reduït el consum d’aigua.
D’altra banda, el jutge que tramita el concurs de creditors de Promed 202, l’anterior propietària, té sobre la taula una petició de declaració d’incompliment de conveni.
“Tenim la documentació en regla i les inspeccions passades”
“Tenim tota la documentació en regla i les inspeccions passades”, assegura Toni Batlle, responsable de la planta d’Akiolis Ibérica (filial de la multinacional francesa Akiolis) a Ribera d’Ondara, que anota que “quan es va comprar la planta la llicència ambiental estava en suspensió temporal”. Nega que la factoria, que processa cada any 40.000 tones de rebutjos de pollastre (100.000 menys que el seu antecessor) per fabricar aliments d’animals, hagi emès contaminants per sobre dels límits autoritzats des que la firma gal·la se’n va fer càrrec.