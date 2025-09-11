MEDI
El Govern potencia la pesca per protegir rius
Un nou decret pretén reforçar aquesta activitat per erradicar espècies invasores, fomentar-la entre els joves i reconèixer la tasca de les societats de pescadors
Un nou decret de la Generalitat planteja potenciar la pesca esportiva com a mitjà per protegir els rius. Aquesta nova regulació, que desenvolupa la legislació aprovada fa quinze anys, planteja reforçar el paper d’aquesta activitat a l’hora d’erradicar espècies invasores, fomentar-la entre els joves i reconèixer la tasca de les societats de pescadors que vetllen pel bon estat dels ecosistemes fluvials.
El text posa èmfasi en les escoles de riu i en les societats de pesca, que a Catalunya superen el centenar i fins ara no estaven reconegudes. Preveu també la pesca en espais privats com estanys.
Segons el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, amb l’entrada en vigor del decret es vol reforçar el paper de les societats i de les escoles de pesca com a agents actius en la gestió i preservació del medi natural.
Així, el departament d’Agricultura pretén afavorir una activitat que ha evolucionat cap a la pesca sense mort i que contribueix a lluitar contra espècies exòtiques i invasores.
En aquest sentit, la presència d’espècies exòtiques en rius catalans supera, en alguns trams, la d’espècies autòctones. Aquesta situació és la principal amenaça per a la conservació de fauna autòctona com la truita mediterrània, per la qual cosa la pesca continental és una eina clau per al manteniment de la biodiversitat, al contribuir a controlar les poblacions invasores.
Nivells de llicències
D’altra banda, aquest any s’han recuperat els nivells de llicències de pesca previs a la pandèmia de la covid i la previsió, segons el conseller, és que aquest any sigui “històric” amb un augment de fins al 10%. Ordeig creu que el nou decret potenciarà l’activitat. L’any passat es van tramitar prop de 70.000 permisos de pesca continental a Catalunya.