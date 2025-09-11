Una investigació d’altura
Quatre alpinistes viatgen a l’Himàlaia per investigar les causes de l’edema pulmonar i cerebral. A una altitud de més de 7.000 metres, estaran monitorats i les dades s’enviaran a Lleida
Quatre alpinistes, entre ells Damià Sarró, de Bellaguarda, integren l’expedició que del 4 d’octubre a l’1 de novembre donarà peu a un estudi sobre les dos patologies més greus que es pateixen en alta muntanya a partir dels 2.500 metres: l’edema agut de pulmó i l’edema cerebral. Estarà acompanyat per José Ignacio Perdices, de Tremp; Albert Pastor, d’Altafulla; i Miquel Francisco Romeo, de Lleida.
La investigació es farà pujant l’Himlung Himal, a l’Himàlaia (Nepal), un pic de 7.126 metres, on els alpinistes es col·locaran una sonda ecogràfica especialitzada que servirà per recollir dades i posteriorment analitzar com es comporta l’organisme en ambients de baixa pressió atmosfèrica i oxigen reduït.
L’expedició vol aportar dades per millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquestes malalties de muntanya que poden posar en perill la vida dels expedicionaris. “Nosaltres des d’allà treballarem amb la sonda ecogràfica Butterfly, distribuïda per APR Salut. Serem a la muntanya i les dades seran enviades a professionals implicats en l’estudi que faran l’anàlisi des de Lleida”, va explicar Sarró.
L’expedició està organitzada per la Muntanya Viva Associació, entre altres entitats. És un viatge científic en què la muntanya es converteix en un laboratori natural per entendre millor el funcionament del cos humà en condicions extremes, va explicar Sarró.