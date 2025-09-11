Museu sobre l’escola de la II República
A l’antic col·legi construït el 1935 i que va tancar fa cinc anys
❘ almenar ❘ L’antiga escola Clemència Berdiel, construïda el 1935 i tancada després d’inaugurar el nou col·legi el 2020, acollirà el Museu de l’Escoleta de la República, dedicat a mostrar com era l’educació en el període republicà. L’ajuntament d’Almenar ha licitat les primeres obres per renovar les canonades i la climatització de l’edifici. Farà una inversió inicial que s’acosta als 82.000 euros per millorar serveis bàsics, ja que ara presenta nombroses deficiències, en especial en la xarxa de clavegueram i d’aigua potable, segons va explicar l’alcaldessa, Teresa Malla.
Del projecte per mostrar com era l’escola en la II República i reflectir com era l’educació en aquella època s’encarregarà un equip de la UdL i de la Universitat de Barcelona. A més, s’intentarà comptar amb el testimoni d’algun antic professor del centre i d’alumnes que van estudiar al col·legi abans que esclatés la Guerra Civil. L’espai museístic s’habilitarà a la primera planta, una vegada que les instal·lacions estiguin sanejades.
Així mateix, es beneficiarà del programa de la Generalitat per atansar el patrimoni històric a la ciutadania a través del programa Didàctica del Patrimoni, va explicar Malla. També hi haurà un espai per a audiovisuals.
En l’actualitat, les aules de l’antiga escola acullen les analítiques del CAP, ja que l’actual centre d’atenció primària s’ha quedat petit. A més, també allotja, provisionalment, algunes associacions locals, com ara Artesans dels Vestits de Paper, que elaboren els vestits per concursar en la tradicional desfilada de Vestits de Paper de Mollerussa.
D’altra banda, es reuneixen a l’escola els Voluntaris d’Almenar, encarregats de fer les carrosses de carnaval o de la cavalcada de Reis.
Així, la previsió és que, una vegada remodelada, l’escola ofereixi també locals a totes les associacions de la població, una biblioteca i el museu.