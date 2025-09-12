SANITAT
El CAP d’Almenar obrirà el febrer del 2026
Les obres del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) d’Almenar avancen i es preveu que el nou edifici sanitari pugui obrir al públic el febrer del 2026, segons va explicar l’alcaldessa, Teresa Malla. L’estructura del CAP ha pres forma i ja s’ha construït una gran part de l’equipament.
Les obres es van iniciar el setembre del 2024, després de gairebé vuit anys d’espera. S’ubicarà en un solar entre els carrers Horta i Pompeu Fabra, al costat de l’N-230 per facilitar l’accés de les ambulàncies i costarà més de 3,3 milions d’euros. Passarà de dos metges de família actuals a comptar amb quatre quan entri en servei, segons les previsions de la conselleria de Salut.
El local on es troba el centre mèdic presenta nombroses deficiències i falta d’espai. El consistori treballa a millorar els accessos.