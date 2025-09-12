TRIBUNALS
Condemnat a quatre anys i mig per abusar de la neboda a les Borges
El TSJC ratifica la pena imposada per l’Audiència de Lleida. Es va trobar ADN de l’acusat a les parts íntimes de la víctima, que tenia 16 anys
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirma la pena imposada de quatre anys i mig de presó per a un home acusat d’abusar de la seua neboda de 16 anys a les Borges Blanques. Els fets van tenir lloc el juny del 2016. D’aquesta forma, el TSJC rebutja el recurs de la defensa del processat contra la sentència dictada en primera instància per l’Audiència de Lleida l’octubre de l’any passat.
En la interlocutòria, el TSJC ratifica que una de les proves per a la condemna va ser l’ADN de l’acusat trobat als genitals de la víctima durant l’exploració mèdica que li van fer a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de la denúncia. Els abusos van tenir lloc al rebotiga de l’establiment que regentava el condemnat, quan es van quedar a dormir la seua neboda i un nebot de 13 anys.
Així, el tribunal qualifica d’“indiscutida” la troballa de l’ADN a les parts íntimes de la denunciant i afegeix que això “amb dificultat pot explicar-se sense el contacte per penetració”. En aquest sentit, descarta l’al·legació de la defensa que es va produir un error amb l’ADN o que hi hagués problemes a la cadena de custòdia. També considera la declaració de la jove persistent i no veu cap mòbil espuri en la seua denúncia. Una declaració, a més, que està reforçada per la resta de proves.
La sentència també considera proporcionada la pena imposada per l’Audiència, ja que per a aquest delicte aniria de quatre a set anys de presó. El tribunal va imposar una condemna lleugerament superior al mínim legal a l’aplicar l’atenuant de dilacions indegudes, perquè els fets van tenir lloc a la botiga que regentava l’acusat, on la víctima anava a ajudar, i pel fet de tractar-se d’una persona del seu cercle familiar. Raons que avala el TSJC, que rebutja aplicar l’atenuant de confessió o col·laboració, perquè l’acusat va negar els fets.
A més dels quatre anys i mig de presó per un delicte d’abús sexual, el processat va ser condemnat a cinc anys de llibertat vigilada després de la pena privativa de llibertat i al pagament d’una indemnització a la víctima de 15.000 euros pels danys causats. La sentència encara pot ser recorreguda davant del Tribunal Suprem.