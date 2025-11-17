SALUT
Un cribratge de l’hospital Arnau de Lleida permet que el 84 per cent de càncers de pulmó detectats siguin guaribles
Investigació del Servei de Pneumologia aplicada a 520 pacients voluntaris en els últims dos anys
Avui se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pulmó amb la vista posada en la detecció precoç. Des del maig del 2023, el Servei de Pneumologia de Lleida porta a terme un estudi en què han participat 520 voluntaris i ha detectat 19 tumors, dels quals el 84% es troben en fases inicials i, per tant, són guaribles amb radioteràpia o cirurgia.
En el Dia Mundial del Càncer de Pulmó, que es commemora avui, la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica recorda la importància de la detecció precoç, capaç de reduir fins en un 20% la mortalitat d’aquest tipus de càncer. Un exemple d’aquest benefici el demostren els resultats preliminars de l’estudi que porta a terme el Servei de Pneumologia de Lleida des del maig del 2023: el 84% dels tumors de pulmó detectats són guaribles. Així ho destaca la doctora Jessica González, facultativa especialista d’aquest servei de l’hospital Arnau de Vilanova i de l’hospital Santa Maria de Lleida. En aquest període, per l’estudi han passat 520 voluntaris i han detectat 19 tumors, 16 dels quals en estadi I, és a dir, guaribles amb cirurgia o radioteràpia. Un altre efecte positiu del programa que el 75% dels fumadors actius que han participat en l’estudi han accedit a iniciar el tractament per deixar de fumar.
Actualment l’equip està treballant en un segon article en el qual compartirà els casos detectats mitjançant el garbellament amb què es diagnostiquen de forma habitual al territori, sense la implementació generalitzada d’aquest programa. Des de maig de 2023, un total 290 càncers de pulmó han estat diagnosticats per la via convencional, el 92% en persones fumadores. Només el 17% d’aquests casos es van detectar en fases inicials. Més de la meitat (51%) ja es trobaven en estadi IV, és a dir, amb metàstasi. Si s’hi inclouen els d’estadi II i III, el percentatge s’eleva al 77%.
Segons González, un 4% dels pacients va morir abans d’obtenir un diagnòstic i estadiatge definitius. En l’actualitat, el 45% dels pacients han mort, amb una mitjana de supervivència des del diagnòstic de 3,3 mesos. La investigació apunta que el 60% dels pacients podria haver entrat en el programa pilot de cribratge. Per a González, és “essencial” apostar pel diagnòstic precoç perquè “salva vides”. En aquest sentit, recorda que s’estima que el 2028 el càncer de pulmó serà fins i tot més letal entre les dones que el càncer de mama, a més d’alertar sobre l’efecte que pugui tenir el consum de productes relacionats amb el tabac com els vapejadors, cada vegada més presents entre els joves.
A dia d’avui, el cribratge del càncer de pulmó no forma part de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut i només existeixen programes pilot. Galícia serà la primera comunitat autònoma en estendre’l a tot el seu territori.
Finançament de La Marató a la investigació lleidatana
La Fundació La Marató finança tres projectes sobre malalties respiratòries impulsats per personal investigador del grup d’investigació translacional en medicina respiratòria de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i de l’hospital Arnau de Vilanova, entre els quals es troba el projecte de la doctora Jessica González, amb una dotació de 138.457 euros per estudiar el cost-efectivitat de la implementació d’un programa de cribratge del càncer de pulmó. El programa se centra en persones d’entre 50 i 80 anys que durant 20 anys hagin fumat com a mínim un paquet al dia. També exfumadors de fa menys de 15 anys. L’estudi consisteix en un TAC de tòrax de baixa radiació, una anàlisi de sang i proves de funció respiratòria i es tracta d’un programa finançat pel Servei de Pneumologia de Lleida dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, amb el suport del IRBLleida. Es deriven pacients amb EPOC i emfisema de les consultes de Pneumologia i des de l’Atenció Primària. A més d’incrementar les possibilitats d’un tractament del càncer de pulmó en fase inicial i augmentar la supervivència, també es poden detectar altres malalties i facilitar l’accés a programes de deshabituació tabàquica.