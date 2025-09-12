Milloren l’eficiència energètica del local social i instal·len plaques solars
La setmana passada van acabar els treballs de millora de l’eficiència energètica al local social de Massoteres. Les actuacions han consistit en l’aïllament de la façana, la teulada i les obertures, la substitució de la il·luminació i la incorporació de plaques solars per promoure l’autoconsum compartit als equipaments municipals.
Segons l’alcalde, Ramon Martí, el local podrà funcionar com a refugi climàtic davant de situacions de calor extrema. D’altra banda, les obres han tingut un cost de 130.128 euros i es van adjudicar a l’empresa Ribalta i Fills. L’ajuntament ha comptat amb una ajuda del departament d’Agricultura per a actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
El local social s’ubica al carrer de la Font, al costat de la zona esportiva, i acull tota mena d’activitats socioculturals. Fins fa uns anys comprenia dos edificis independents, l’original del 1989 i un altre que data del 1995. El 2018 es va portar a terme una reforma per unir-los i augmentar-ne la superfície útil.