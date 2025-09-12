SEGRE

Milloren l’eficiència energètica del local social i instal·len plaques solars

El local social s’ubica al costat de la zona esportiva del poble. - C.MARSIÑACH

La setmana passada van acabar els treballs de millora de l’eficiència energètica al local social de Massoteres. Les actuacions han consistit en l’aïllament de la façana, la teulada i les obertures, la substitució de la il·luminació i la incorporació de plaques solars per promoure l’autoconsum compartit als equipaments municipals.

Segons l’alcalde, Ramon Martí, el local podrà funcionar com a refugi climàtic davant de situacions de calor extrema. D’altra banda, les obres han tingut un cost de 130.128 euros i es van adjudicar a l’empresa Ribalta i Fills. L’ajuntament ha comptat amb una ajuda del departament d’Agricultura per a actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

El local social s’ubica al carrer de la Font, al costat de la zona esportiva, i acull tota mena d’activitats socioculturals. Fins fa uns anys comprenia dos edificis independents, l’original del 1989 i un altre que data del 1995. El 2018 es va portar a terme una reforma per unir-los i augmentar-ne la superfície útil.

