Unes 40 varietats de cervesa en la tercera edició de la Fira Birra
Els amants de la cervesa tenen una nova cita indispensable a la Segarra. El proper 20 de setembre, l’associació cultural La Mansa organitzarà la tercera edició de la Fira Birra a Sant Ramon, una jornada en la qual es podran degustar fins a quaranta varietats de cervesa artesana i que hi haurà activitats i concerts per a tots els públics per donar la benvinguda a la tardor.
Aquest any, el certamen comptarà amb fins a sis cerveseries del territori i dos d’àmbit nacional: Casa Dalmases (Cervera), Lo Vilot (Almacelles), CTretze (Pallars Jussà), Bierboi (Sant Boi de Llobregat), Brewery Land (País Basc) i Pyrene Brewing Co (Osca).
La fira obrirà portes a partir de les 12 del migdia i comptarà amb els concerts de Pascual & Els Desnatats, The Papa’s & The Popo’s i Bad Rules, i les actuacions de PD Sunday i PD Xena.
Durant tot el dia, hi haurà passatemps, birreojocs, inflables per als més petits o escalabirres. L’entrada anticipada té un preu de sis euros i es pot adquirir online a través d’Entradium.
A taquilla valdrà 7 euros. Amb l’entrada s’inclou el vas de vidre de la fira. Per als menors de 16 anys l’entrada és gratuïta. En l’última edició es van servir més de 870 litres de cervesa artesana.