La demarcació de Lleida tanca el pont de la Diada amb una ocupació mitjana del 75%
L'inici de la temporada de bolets ha estat un dels reclams a banda de les propostes entorn la natura i l'aventura
Els allotjaments de la demarcació de Lleida tancaran aquest diumenge el pont de la Diada amb una ocupació mitjana del 75%, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Un dels principals reclams ha estat l'inici de la temporada de bolets, a banda de l'oferta d'activitats entorn la natura, la cultura, la gastronomia i l'aventura. Concretament, els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d'entre el 80% i el 90%, mentre que els de Ponent han assolit el 40%. En relació als bungalows dels càmpings, l'ocupació ha arribat al 60%, si bé a les cases rurals s'ha enfilat fins al 70%. Les pluges de la nit de divendres a dissabte i el cel ennuvolat han dificultat l'arribada de reserves d'última hora a les empreses de turisme actiu.