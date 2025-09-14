Els primers bungalous de la Pobla de Segur, per als alumnes de cicles d’esports
Els ingressos pel lloguer es destinaran a rehabilitar els quinze restants
L’ajuntament de la Pobla de Segur cedirà els tres primers bungalous rehabilitats de l’antiga àrea vacacional a l’Institut Centre d’Esports de Muntanya (ICEM). Ho farà perquè alumnes dels cicles d’esports puguin allotjar-s’hi durant les setmanes en què concentren els mòduls pràctics, una etapa formativa que sovint suposa dificultats per trobar habitatge a la zona.
El consistori preveu que els primers bungalous estiguin llestos abans de la primavera vinent, coincidint amb el final de la primera edició de l’FP dual de construcció que impulsa l’associació Reintegra. Els estudiants d’aquest programa són els encarregats d’executar els treballs de rehabilitació com a part de la formació pràctica.
L’alcalde, Marc Baró, va avançar que els allotjaments tindran llicència d’ús turístic, la qual cosa permetrà el lloguer per estades inferiors a trenta dies. “No volem fer negoci, sinó oferir-los a un preu raonable perquè els alumnes no es vegin obligats a dormir en furgonetes”, va explicar. Així, els diners que s’obtinguin del lloguer es reinvertiran en la recuperació de la resta dels divuit bungalous. Els plans municipals passen per reobrir tota la Ciutat de Vacances tant per a estudiants com per a turistes en períodes vacacionals.
A més, l’ajuntament estudia incloure el projecte en el futur Pla de Barris, amb la finalitat de construir encara més bungalous per dinamitzar l’activitat econòmica del municipi. Paral·lelament, el consistori sol·licitarà de nou una subvenció al departament d’Educació per repetir el programa d’FP. “Les empreses estan molt satisfetes. Si només la meitat dels dotze alumnes es queden a la zona, podríem resoldre els greus problemes de falta de professionals”, va assenyalar Baró.
En un altre àmbit, l’ajuntament ha portat a terme aquesta setmana un tractament preventiu contra escarabats a la zona de l’antiga Cooperativa. L’actuació respon a queixes veïnals.