Rialp rugeix amb el You Motor Show
El municipi és aquest cap de setmana un gran aparador de clàssics, túning i esportius. Amb participants arribats de tot l’Estat i avui se sortejarà una furgoneta Citroën C15
La passió pel motor ha trobat un nou punt de trobada a Rialp. El municipi pallarès s’ha submergit aquest cap de setmana en un ambient inusual, on el rugit dels motors ha substituït l’assossec habitual de la vida rural.
L’estrena del You Motor Show ha transformat carrers i places en un museu a l’aire lliure, amb clàssics, youngtimers, túning i totterrenys exposats durant tres dies, en un recorregut per als vianants que va atreure tant aficionats com curiosos.
Entre els vehicles exhibits destacaven joies com un Porsche 986 2.7 de 220 cavalls o un Escorpión 1.4 turbo, el compacte esportiu conegut com a Abarth 595.
També hi va haver espai per a relíquies històriques, com un Volvo dels anys seixanta, un dels veterans més apreciats de la concentració.
La inauguració, celebrada divendres a la tarda, va adoptar forma de celebració popular: una caravana d’automòbils va partir des de Sort fins a Rialp, despertant l’expectació en cada tram del recorregut, fins a desembocar a la plaça de l’ajuntament, on l’alcalde va pronunciar el pregó de benvinguda.
La jornada d’ahir va concentrar la dosi d’adrenalina més gran. Al matí, l’aparcament del camp de futbol va acollir el Bidó Esprint, una prova de derrapatge en la qual la destresa al volant va ser la protagonista de la cursa.
Ja a la tarda, l’ambient va fer un gir amb un tardeo memory que va recuperar la banda sonora dels 70, 80 i 90, acompanyat d’un concurs de disfresses ambientat en aquelles dècades.
Estava previst culminar la nit amb una Gran festa Remember, en la qual @lo_mochu_oficial va posar la nota musical fins a la mitjanit.
Avui diumenge, última jornada del certamen, el protagonisme correspon a una competició de so de tubs d’escapament i a la final del Bidó Esprint. A la tarda se sortejarà una Citroën C15 cortesia d’@incautoficial. I com a tancament, Rialp vibrarà amb les seues falles” mecàniques: trenta segons d’acceleracions sincronitzades que convertiran el comiat en un petit ritual col·lectiu.
El You Motor Show ha estat organitzat per @youmotorshow amb la col·laboració de l’ajuntament i ha reunit participants procedents de llocs tan diversos com Aragó, Andalusia, el País Basc o les Balears.