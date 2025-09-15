El canal d’Urgell finalitzarà la campanya de reg el 27 de setembre
Després de la sequera de fa dos anys no hi ha hagut restriccions i el regadiu s’ha desenvolupat amb normalitat
El Ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU), reunit en sessió aquest dilluns, ha acordat per unanimitat el calendari de tancament dels canals amb l’objectiu de dur a terme les habituals tasques de manteniment, conservació i consolidació de la infraestructura. D’aquesta manera, es donarà per finalitzada la campanya de reg el pròxim 27 de setembre amb el tancament del canal principal i l’auxiliar, després de la sequera de 2023, quan el canal es va veure obligat a tancar. La d’aquest 2025 ha estat una campanya que s’ha desenvolupat amb plena normalitat i finalitza amb unes reserves al sistema d’Oliana-Rialb de 348 hectòmetres cúbics, molt per sobre de la mitjana dels darrers 5 anys.
El 2024 el canal d’Urgell es va recuperar lleugerament de la sequera del 2023 i va tancar la campanya havent assegurat el reg, però amb un 32% menys d’aportacions del riu Segre del que hauria estat un any normal. El sistema d’embassaments Oliana-Rialb es trobava a 234 hectòmetres cúbics, bastant per sota de la situació actual.
Durant el període d’hivern, el canal principal funcionarà amb el règim habitual: romandrà tres setmanes tancat i una setmana obert cada mes, segons el calendari establert. En aquestes setmanes d’obertura es garantirà el subministrament d’aigua per als abastaments municipals, granges, indústries i també es podrà atendre el reg d’hivern dels usuaris que ho sol·licitin.
El canal auxiliar quedarà tancat també des del 27 de setembre i fins a l’inici de la pròxima campanya de regs, prevista per al març de 2026.
La comunitat de regants es troba actualment immersa de ple en el debat sobre el projecte de modernització acordat entre els governs català i espanyol, que es votarà en una assemblea general a finals d’octubre.