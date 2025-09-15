Ultimàtum als inquilins del bloc ocupat de les Borges Blanques perquè desallotgin l'edifici
Lliuren sol·licituds als residents com a pas previ al desallotjament forçós de l'immoble, declarat inhabitable
L'Ajuntament de les Borges Blanques ha començat a notificar sol·licituds de desallotjament voluntari a les persones que encara resideixen a l'immoble ocupat de l'avinguda Santiago Rusiñol. El consistori el va declarar inhabitable a principis d'agost per les greus deficiències detectades a l'edifici i va donar un mes de termini als inquilins perquè se n'anessin. Malgrat tot, un cop superat aquest temps encara hi queden residents i Policia Local i Mossos d'Esquadra fan aquest dilluns un operatiu de notificació. L'alcalde, Josep Farran, ha explicat que això els permetrà elaborar un llistat amb una relació dels inquilins i que després preveuen demanar una ordre judicial per procedir a un desallotjament forçós per motius de seguretat.
"La normativa és clara i cal garantir que els afectats per la declaració d'inhabilitat rebin aquest avís de forma clara i definitiva abans que s'iniciï qualsevol actuació d'execució forçosa. Aquesta notificació és un pas que s'ha de fer obligatòriament", assenyala el batlle. El termini per al desallotjament voluntari va expirar el 5 de setembre i amb aquest dispositiu de notificació el consistori preveu saber quanta gent encara viu a l'immoble.
Segons Farran, al darrere d'aquest assumpte "hi ha una qüestió d'urgència lligada a la seguretat de l'immoble", i per això confia que el jutge o la jutgessa no triguin gaire a autoritzar el desallotjament forçós quan li ho demanin. L'alcalde ha explicat que en les últimes setmanes la situació a l'immoble ha estat força tranquil·la i que els intents d'ocupació es van reduir "molt" arran de la implantació d'un dispositiu de vigilància, durant una setmana, les 24 hores del dia.
El consistori va signar l'1 d'agost el decret d'inhabilitat de l'immoble i el va notificar als veïns el dia 4. Segons l'Ajuntament, l'expedient es va prendre com a mesura de seguretat arran d'informes tècnics que constaten deficiències greus a l'edifici. Al gener una immobiliària de Terrassa va adquirir el bloc després que el consistori hagués desestimat comprar-lo. L'Ajuntament va justificar que no podia assumir la inversió requerida davant la degradació de l'immoble, que afecta les cinc escales.
L'estiu del 2024, però, l'equip de govern de les Borges Blanques donava per feta la compra de l'edifici i la veia com una possibilitat de revertir la problemàtica que arrossega el bloc de fa anys i que es va agreujar el gener de l'any passat per l'arribada d'una cinquantena de membres d'una mateixa família a qui relacionaven amb un elevat nombre de fets delictius.
En aquest sentit, el maig de l'any passat diversos veïns del municipi van convocar una concentració davant l'oficina de 'la Caixa', propietària de 50 dels 77 pisos, per denunciar inseguretat i l'augment de la delinqüència al municipi. En aquell moment estaven ocupats una quarantena d'habitatges de l'edifici.