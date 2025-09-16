Les tempestes fantasma: els ‘tornados’ de les últimes setmanes a Lleida esquiven les estacions meteorològiques
La falta de dades oficials força els afectats a tirar d’enginy per provar els danys davant les asseguradores. Protecció Civil ofereix una línia d’ajuts amb un termini de sol·licitud que acaba al cap d’un mes de l’incident
Les tempestes de pluja i vent que van fer caure arbres, van arrancar teulades i van inundar carrers, habitatges i negocis a diverses localitats de la Llitera les nits del 31 d’agost i el 8 de setembre i la tarda del dia 13 no disposen de registre oficial: no existeixen oficialment a l’haver esquivat les estacions meteorològiques. I això suposa per als afectats sumar un altre problema al dels desperfectes que han patit, ja que dificulta les possibilitats de demostrar a l’asseguradora que aquests esdeveniments meteorològics extrems van existir perquè es faci càrrec de la factura.
La necessitat de provar no només l’existència de les tempestes que van causar els danys sinó que la intensitat de la pluja, la magnitud del granís o la velocitat del vent van superar els llindars que recull cada pòlissa obliga a tirar d’enginy i a provar de fer-ho amb vídeos i fotografies, una tasca en la qual ajuden les imatges difoses per ajuntaments com els de Binèfar o Esplucs.
Les estacions meteorològiques d’Aemet en les quals el 31 d’agost es va superar el llindar dels 40 litres d’aigua per metre quadrat en una hora es troben a més de 30 km en línia recta de Binèfar, a Sarinyena i Capella, i la més pròxima de les que van registrar ratxes de més de 70 km/h és a més de 50, a Lanaja. Per a la del dia 8 la referència és la de Vallobar, a 25 km en línia recta, i només per a la pluja, ja que no hi va haver esdeveniments extraordinaris pel que fa a vent ni a prop, ja que no els va registrar la de Tamarit de Llitera, ni tampoc lluny.
Cap estació de la província d’Osca no va detectar que es depassessin aquestes cotes el dia 13. Tampoc al programa Sinobas (Sistema de Notificació de Observaciones Atmosféricas Singulares), en el qual Aemet recull la informació sobre esdeveniments locals que li comuniquen els seus col·laboradors, no hi ha rastre d’aquestes tempestes. “Tan sols Aemet pot oferir informació oficial ja que està contrastada i registrada”, expliquen fonts de l’associació de consumidors Facua, que anoten que les estacions “cobreixen una zona i serveixen de referència” més enllà del municipi en el qual es troben. Els certificats d’Aemet sobre esdeveniments d’aquest tipus són gratuïts, malgrat que en aquests casos la seua utilitat és més que limitada per l’escassetat de dades. La Comarca de la Llitera ha demanat el Govern d’Aragó que habiliti ajuts per als afectats per les tempestes, esdeveniments meteorològics cada vegada més freqüents i intensos a la zona. El ministeri de l’Interior manté oberta a través de Protecció Civil una línia d’ajuts el termini de sol·licitud del qual venç al mes de l’esdeveniment.