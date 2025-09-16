SERVEIS
Retiren línies elèctriques de l’entorn de les Franqueses
Endesa millora el paisatge que envolta el monestir cistercenc de Balaguer. Soterra cables que fins ara penjaven de torres
El monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer recuperarà el seu entorn lliure de torres i cables elèctrics, ja que Endesa està soterrant quatre línies de mitjana tensió de 25 kV que actualment creuen l’entorn de l’antic convent. S’instal·laran dos nous circuits subterranis de 2.400 metres, basats en cinc suports metàl·lics que reemplaçaran les torres existents. Gràcies a això, el monestir quedarà sense instal·lacions elèctriques als voltants i millorarà l’estètica del conjunt històric, declarat bé cultural d’interès nacional el 1984.
Els treballs inclouen la instal·lació de cablatge d’última generació amb més capacitat, per transportar més energia i garantir el subministrament davant de la demanda de consum. L’edil d’Entorn Natural, Guifré Ricart, va explicar que a més permetrà millorar el subministrament elèctric al Centre Històric de Balaguer. Va afegir que es tracta d’una actuació llargament reivindicada, prevista des de fa 14 anys i que finalment “s’ha pogut desencallar després de l’acord amb propietaris de finques”. “L’actuació ajudarà a evitar talls de llum puntuals en moments de màxima demanda al nucli antic”, va assenyalar, i va destacar que la inversió, de 300.000 euros, és assumida íntegrament per la companyia elèctrica. La previsió és que els treballs durin fins al mes de desembre.