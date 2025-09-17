Presenten nous combustibles per a l’aviació fets amb olis usats i a partir de la combinació de CO2 i hidrogen verd
L’aeroport de Lleida-Alguaire acull una jornada demostrativa de la xarxa H2CAT amb diversos projectes sostenibles
El centre tecnològic Eurecat ha anticipat aquest dimecres a l’aeroport de Lleida-Alguaire solucions tecnològiques per a la producció de biocombustibles sintètics per a l’aviació en una jornada de la xarxa H2CAT, la xarxa catalana d’hidrogen renovable. En concret, s’han presentat nous combustibles per a l’aviació fets a partir d’olis usats i també a partir de la combinació de CO2 capturat i hidrogen verd. En la jornada s’ha mostrat com aquests materials es poden convertir en querosè sostenible per a avions a través de diferents processos innovadors, amb l’objectiu de reduir de manera significativa les emissions que provoquen l’efecte hivernacle. La jornada també vol servir per generar oportunitats industrials al territori.
En la jornada, Eurecat ha participat en l’espai de demostració de tecnologies i de networking dels grups de recerca de la xarxa H2CAT amb les empreses del sector, presentant innovacions en hidrogen i en l’aprofitament del CO2. Entre elles, s’ha mostrat un equip pilot que funciona amb llum solar i que permet transformar CO2 i aigua en un gas útil per a la indústria. Aquest gas pot emprar-se en processos diversos com la producció de combustibles sostenibles i obre la porta a aplicar-se també al sector agroalimentari, aprofitant el CO2 que es genera en la fermentació dels seus residus per reduir emissions i avançar en sostenibilitat.
Míriam Díaz, directora de la xarxa H2CAT, ha explicat que han escollit l’aeroport de Lleida-Alguaire per fer la jornada perquè és un aeroport que s’està “posicionant com a Hub” de desenvolupament i tecnologia en el sector aeronàutic. Han escollit diverses tecnologies, sobretot en termes de millora de la competitivitat de l’hidrogen. L’objectiu és trobar la formula perquè disminueixi el preu a l’hora de produir-lo i per tant sigui més competitiu. Díaz també ha destacat que Ponent és una zona on hi ha molt residu agrícola i que aquest, en algun moment s’ha de reconvertir en el futur de la matèria primera a la indústria. Tot plegat amb la visita posada en el model de la bioindústria per aconseguir una producció circular i ser neutres en emissions.
Gabriel Anzaldi, director del Centre Tecnològic d’Eurecat, ha parlat de jornada d’èxit perquè hi ha participat moltes empreses de perfils industrials i tecnològics. En aquest sentit, ha assenyalat que l’objectiu del centre és aproximar el coneixement i la tecnologia a la indústria i que això ho han aconseguit avui amb gent del món acadèmic, de les universitats i de l’Administració.
El Demo Day que s’ha fet a Alguaire està organitzat per la xarxa H2CAT, amb la col·laboració d’Aeroports de Catalunya, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i ACCIÓ.