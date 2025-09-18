MUNICIPIS
La cuina amb ametlles, protagonista a Vilagrassa
La fira, des de demà a diumenge, potencia les degustacions. El periodista i escriptor Juan Cal rebrà l’Ametlla de Plata
La cuina amb l’ametlla com a producte estrella serà la protagonista de la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa, que celebrarà l’edició 21 entre demà i diumenge. El certamen s’ha adherit a la marca Gust de Lleida i, sota aquesta marca i juntament amb l’IGP Torró d’Agramunt d’Ametlla, organitzarà un showcooking amb l’Hostal del Carme i el restaurant Catalunya, una degustació de la cuina del mediàtic cuiner Arnau París i una degustació d’unes postres del xef Àngel Esteve del restaurant Sisè de Lleida, entre altres propostes. A més, tots aquells que comprin en alguna de les 40 parades diumenge seran obsequiats amb una degustació de llonganissa d’ametlla que també podran comprar i apuntar-se a l’esmorzar popular.
La fira començarà demà divendres amb una jornada tècnica sobre les novetats tecnològiques en el cultiu de l’ametller. Dissabte tindrà lloc el reconeixement a un municipi de la comarca, que aquest any serà Maldà, i diumenge, jornada central, se celebrarà la segona Cursa de l’Ametlla amb 180 atletes i s’entregaran diversos reconeixements com l’Ametlla de Plata al periodista i escriptor Juan Cal. A més, tindrà lloc el tradicional concurs de pujar un sac d’ametlles al campanar amb politja. La consellera de Territori,Sílvia Paneque, inaugurarà el certamen.