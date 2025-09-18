MOBILITAT
Una entrada a la Seu, tallada per un cable caigut
Un cable caigut de la companyia Telefónica talla des de fa dos setmanes l’entrada a la Seu d’Urgell des de la carretera N-260. L’ajuntament va advertir la companyia d’aquest fet el 3 de setembre passat i ahir va criticar la “inacció” de l’empresa.
L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que el cable, al carrer Circumval·lació, va cedir per culpa d’un petit accident amb un camió. “Tenim queixes diàries dels veïns de la zona i ens sentim impotents davant d’aquesta situació, que és vergonyosa”, va dir el primer edil. Per la seua part, fonts de Telefónica van explicar que són coneixedors del problema i van indicar que el solucionaran “tan ràpid com sigui possible”. Val a recordar que aquesta mateixa situació, amb un cable caigut que impedia el trànsit a la mateixa zona, es va repetir l’any 2023.