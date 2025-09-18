MUNICIPI
Un informe parcial bloqueja un crèdit de dos milions
Mollerussa ajorna aprovar-lo perquè falten dades d’Intervenció. Convocarà plens setmanals fins que es tiri endavant
El ple de l’ajuntament de Mollerussa va poder debatre ahir a la nit un dels dos punts que estaven pendents del departament d’Intervenció: el primer, un acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió i gestió de quatre habitatges de titularitat pública, va rebre l’informe favorable pertinent i es va aprovar per unanimitat (Mollerussa Primer, ERC, PP, Junts i CUP). En canvi, el relatiu a la contractació d’una operació de crèdit de 2 milions d’euros amb CaixaBank no es va incorporar. L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que sí que es va rebre un informe d’Intervenció (ahir mateix), que qüestiona el procediment, però està incomplet pel que fa a la valoració dels detalls sobre les condicions de contractació, per la qual cosa no es va poder votar. “No es tracta d’una qüestió de voluntat política sinó de compliment dels procediments”, va remarcar.
Segons el primer edil, l’operació compta amb autorització prèvia de la direcció general de Política Financera i és clau per executar el pla de renovació de l’asfalt i la supressió de 132 barreres arquitectòniques.
L’alcalde va assegurar que faran un altre ple la setmana que ve i esperen poder incloure l’esmentat punt. I si és necessari, va detallar, en faran un altre la setmana següent. En referència al conveni amb l’Agència de l’Habitatge, Solsona va remarcar que “no podíem córrer el risc de perdre la subvenció associada a aquests habitatges”.
El ple també va aprovar l’inici dels tràmits per modificar la Guia de la Funció Interventora, amb l’objectiu de simplificar els procediments interns i millorar el funcionament municipal. Van votar-hi tots a favor, excepte la regidora Rosalia Carnicé (Junts), que es va abstenir. En l’apartat de precs i preguntes, l’oposició va alertar de desinterès ciutadà i va reclamar millorar neteja, l’ordre i la comunicació de les actuacions municipals.
L’alcalde va tenir paraules de record i agraïment per a Maria Teresa Cardona, que va morir dimarts, personatge clau en els Vestits de Paper.