Més de trenta rellotges per a persones grans
L’ajuntament tramita poder distribuir-los abans que acabi l’any. Perquè puguin comunicar-se amb els seus familiars
L’ajuntament de Torres de Segre preveu aprovar en el ple ordinari d’avui la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per incorporar el cost dels rellotges destinats a les persones de la tercera edat, segons va explicar l’alcalde, Àxel Curcó. La intenció és distribuir-los al novembre perquè funcionin abans que acabi l’any. De moment, trenta-una persones opten a tenir-ne un.
És un projecte que es promou conjuntament amb el Consorci del Segrià Sud i se suma a altres municipis que ja el tenen en marxa com Aitona. “Hem arribat a un acord amb la firma que ens subministra els rellotges de forma gratuïta i l’únic que s’ha de pagar és la quota mensual de 15 euros. L’ajuntament en posarà 5 i cada usuari aportarà 10 euros”, va indicar l’alcalde.
Són rellotges d’autoprotecció que mesuren les constants vitals i estan dirigits a les persones grans funcionals que viuen soles, “agricultors que encara treballen a les seues finques o dones que surten a caminar, per exemple, i que, en cas que tinguin algun contratemps puguin avisar les seues famílies mitjançant aquest mecanisme”, va indicar Curcó. No estan comunicats amb una centraleta com els rellotges de teleassistència, sinó que truquen als familiars que tenen als contactes, va detallar l’alcalde. Una vegada aprovada l’ordenança es podran encarregar els rellotges per repartir-los i començar a cobrar la quota.
En la sessió també es preveu donar compte de les llicències urbanístiques atorgades aquest any i també de les resolucions que ha pres l’alcaldia. L’oposició municipal de Junts i ERC van criticar l’alcalde, de la CUP, per no convocar plens fa mesos.
Segon ple ordinari des de principi d’any i se’n faran dos més
L’alcalde de Torres de Segre només ha convocat un ple ordinari des de començament d’any, una cosa que ha provocat queixes de veïns i oposició. Ho consideren una “anomalia” que limita la representació ciutadana i la transparència. Àxel Curcó, que governa en minoria després de la sortida d’ERC de l’equip de govern, va indicar que a més d’aquest ple se’n convocaran dos més abans de final d’any. Esquerra i Junts tenen sis edils davant els cinc que sumen la CUP (3) i dos del PSC.