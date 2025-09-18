ENERGIA
Regants i patronal solar pacten posar límit a centrals fotovoltaiques en sòl de regadiu
Acord entre Acatcor i Udefcat per evitar-les en nous regs i facilitar-les en basses i canals. Demanen al Govern i als partits que ho aprovin com a normativa després de la retirada de l’últim decret
L’associació Acatcor, que reuneix la gran majoria de comunitats de regants catalanes, va presentar ahir al Parlament un acord amb la patronal de l’energia solar Unefcat per limitar la construcció de noves centrals fotovoltaiques en terrenys de regadiu. Plantegen evitar-les en noves zones regables, tant aquelles en les quals ja es rep aigua com aquelles en les quals es preveu portar-la, i facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en basses de reg i cobrint canals. Les dos entitats van demanar a la Generalitat i als grups parlamentaris que incorporin aquest pacte en la futura normativa sobre energies renovables, després que el polèmic decret llei per accelerar-ne la implantació fos retirat el mes de juliol passat.
L’acord entre Acatcor i Unefcat preveu mantenir els projectes de centrals solars en regadius que hagin obtingut connexió a la xarxa elèctrica abans de la retirada del decret de renovables. Així mateix, accepta la instal·lació de plaques fotovoltaiques en zones regables quan es tracti d’instal·lacions d’autoconsum elèctric i agrivoltaicas, compatibles amb usos agrícoles del sòl. També considera acceptable desplegar-los en terrenys de regadiu abandonats des de fa més de cinc anys o que faci més de deu que no s’activen, així com en espais no regables dins de superfícies de regadiu. La proposta de les dos entitats prescindeix de la catalogació del sòl pel seu valor agrari (que va ser objecte de polèmica en el decret retirat) al considerar-la “obsoleta”.
“Res d’això no serveix de res si no es plasma en una disposició legal”, va advertir el gerent d’Acatcor, Ramon Lluís Lletjós. El president de l’entitat, Miquel Àngel Prats, va recalcar que “Catalunya no pot elegir entre aliments i energia, necessita les dos coses” i va subratllar que “lluny de quedar-nos en el bloqueig, hem volgut ser part de la solució”.
El delegat d’Unefcat, Salvador Salat, va destacar que regants i promotors de centrals solars “hem aconseguit establir un espai comú en què totes les parts estan còmodes”. Va puntualitzar que això “ha suposat renúncies tant per part dels regants com a nostres”.
La proposta es va presentar a la comissió parlamentària de Transició Ecològica. Els partits s’hi van mostrar d’acord, però cap no es va comprometre de forma explícita a defensar la seua incorporació a una futura normativa del Govern sobre renovables.