Restablerta la circulació a l'R13 i l'R14 a Les Borges Blanques, afectades per robatori de cable
Renfe ha habilitat servei alternatiu per carreta entre Lleida i Tarragona
La circulació de l'R13 i l'R14 ha quedat restablerta després que hagi estat tallada a Les Borges Blanques en el tram Lleida-La Plana Picamoixons-Sant Vicenç de Calders per robatori de cable, segons ha informat Adif. Renfe ha indicat que la incidència s'havia donat per "actes vandàlics" i Adif ha concretat que es tractava del robatori de cable de catenària en diversos punts. El tren Lleida Pirineus que havia d'arribar a l'Estació de França de Barcelona a les 9.24 hores no ha circulat i Renfe ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i Tarragona.