INSTITUCIONS
La Diputació rebutja canviar el projecte de l’Eix de les Garrigues malgrat el veto dels edils
La responsable de Vies i Obres lamenta aquesta decisió al ple i els insta a replantejar-se la seua posició. Aprovat el Pla Zonal de Carreteres després de la resolució d’al·legacions amb més de 215 quilòmetres
La diputada responsable dels serveis tècnics de Vies i Obres, Cristina Morón, va ser ahir molt clara al rebutjar canvis en el projecte de l’Eix de les Garrigues i va expressar la seua “decepció” en el ple de la Diputació pel veto dels ajuntaments de la zona a la millora de la xarxa viària. Amenacen amb bloquejar-lo en els seus respectius plens fins a aconseguir que la Diputació o la Generalitat assumeixin el camí de Bellaguarda dels Torms, que seguirà segons el projecte sent municipal després de la reforma. Va instar els consistoris que “es replantegin aquesta postura” que “posa en perill la connectivitat de la comarca” i va reclamar que tinguin una mirada global ja que durant dos anys de treball s’ha comptat amb el suport municipal que ara “es tira per terra”. El diputat de Junts-Impulsem Manel Solé, a l’oposició, va sol·licitar que es tinguin en compte les reivindicacions dels municipis de les Garrigues Altes. Va incidir que “estem molt lluny de la unanimitat” per a una millora a què es destinaran 18 milions. Aquesta oposició deixa en l’aire les vies de Torrebesses a Castelldans i de la Granadella al Soleràs (els altres dos trams de millora) que sí que passaran a la Generalitat i la Diputació. Els alcaldes mantenen la seua postura de pressió i esperen una pròxima reunió amb la Generalitat perquè l’Administració assumeixi la via Bellaguarda-els Torms. La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va incidir que “l’oportunitat d’invertir 18 milions no es pot deixar passar. Estem oberts al diàleg i a arribar a entendre’ns” i va puntualitzar que la via de Bellaguarda als Torms es deixarà reparada per als pròxims 15 o 20 anys com a carretera “perquè els consistoris no hagin de fer actuacions”.
El ple també va donar llum verda al Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres després de la resolució de les últimes al·legacions i la inclusió de nous trams com el de Torres a Aspa i de Sunyer a Alfés, i del document estratègic ambiental per a la conversió en carreteres de gairebé 216 quilòmetres de camins. D’altra banda, es va aprovar el projecte per condicionar la C-149a de Solsona a Pinell a Olius amb una inversió de 2,4 milions.
En un altre ordre, el Parlament va aprovar una proposta de Junts perquè el Govern liciti de forma urgent la construcció d’una rotonda a la intersecció de la carretera C-53 amb l’LV-3331 que uneix Penelles amb Linyola. També va demanar més mesures de seguretat a la C-53 a causa de la sinistralitat.
Més quilòmetres de fibra òptica als pobles
El ple va aprovar els tràmits perquè el Consorci Localret avanci en la redacció del projecte que permeti impulsar els projectes executius de la fase 3 de la xarxa de fibra òptica a les comarques, que contempla 85 quilòmetres de nous trams.
Paisatges de Ponent i Camí de Sant Jaume
La corporació va aprovar 23 convenis vinculats a antics projectes de Paisatges de Ponent i del Camí de Sant Jaume-Xarxa de Patrimoni amb una inversió de 2 milions. La millora del Camí de Sant Jaume comptarà amb 1,5 milions.
Cessió de vehicles a la Caparrella
El ple va aprovar la cessió gratuïta a l’Institut de la Caparrella dels nou vehicles i un remolc declarats no utilitzables amb finalitats formatives per a les pràctiques del cicle professional de Transport i Manteniment de Vehicles.