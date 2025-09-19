Els Bombers socorren tres boletaires en només una hora als boscos de Lleida
Ferit en un accident de parapent a Àger
Els Bombers de la Generalitat van socórrer aquest dijous al migdia tres persones que buscaven bolets i es van desorientar o van resultar ferides als boscos de Lleida.
El primer avís es va produir a les 12.47 hores a Coll de Nargó per un boletaire que s’havia desorientat. Va trucar ell mateix i va ser localitzat poc després i portat fins al seu cotxe.
A les 13.08 hores hi va haver un altre servei a Toloriu, al Pont de Bar, per auxiliar una dona de 69 anys. Posteriorment, a les 13.52 hores hi va haver un tercer servei a Hortoneda, a Conca de Dalt. L’afectat va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova.
Parapentista ferit
D’altra banda, una persona va resultar ferida aquest dijous a la tarda al patir una caiguda quan practicava parapent a Àger. Van rebre l’avís a les 16.40 hores i fins al lloc van acudir Bombers i SEM.