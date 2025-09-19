SEGRE
ÚLTIMA HORA

Detinguts els dos homes que van atracar un supermercat a Juneda a punta de pistola

Els Bombers socorren tres boletaires en només una hora als boscos de Lleida

Ferit en un accident de parapent a Àger

Imatge d'arxiu d'un rescat d'un boletaire ferit a Bellver de Cerdanya.

Imatge d'arxiu d'un rescat d'un boletaire ferit a Bellver de Cerdanya.Bombers de la Generalitat

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van socórrer aquest dijous al migdia tres persones que buscaven bolets i es van desorientar o van resultar ferides als boscos de Lleida. 

El primer avís es va produir a les 12.47 hores a Coll de Nargó per un boletaire que s’havia desorientat. Va trucar ell mateix i va ser localitzat poc després i portat fins al seu cotxe. 

A les 13.08 hores hi va haver un altre servei a Toloriu, al Pont de Bar, per auxiliar una dona de 69 anys. Posteriorment, a les 13.52 hores hi va haver un tercer servei a Hortoneda, a Conca de Dalt. L’afectat va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. 

Parapentista ferit

D’altra banda, una persona va resultar ferida aquest dijous a la tarda al patir una caiguda quan practicava parapent a Àger. Van rebre l’avís a les 16.40 hores i fins al lloc van acudir Bombers i SEM.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking