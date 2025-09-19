DESPOBLACIÓ
Premi europeu per a l’‘Erasmus Rural’ que promou Paco Boya
The Innovation in Politics Institute ha guardonat com a millor iniciativa de Desenvolupament Local a Europa l’Erasmus Rural que impulsa la secretaria d’Estat per al Repte Demogràfic que dirigeix l’aranès Paco Boya. El jurat popular, amb 1.086 membres de 25 països, ha reconegut els treballs que desenvolupa el programa Campus Rural per promoure pràctiques que connectin estudiants amb comunitats rurals per combatre la despoblació. El premi va ser entregat dimecres a la nit en una gala celebrada a Viena. Campus Rural ha possibilitat aquest any que 750 estudiants de 44 universitats hagin desenvolupat les seues pràctiques en municipis de menys de 5.000 habitants. S’afegeixen als 1.500 de les quatre edicions anteriors en què va participar la Universitat de Lleida.