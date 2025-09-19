Vuit detinguts i un empresari i una ETT investigats per explotació de temporers sense papers al Baix Cinca
Tots els implicats són veïns d'Osca i de Lleida, segons la Guàrdia Civil
Les víctimes eren allotjades en habitatges que no reunien les mínimes condicions higièniques, sanitàries i d'habitabilitat
La Guàrdia Civil ha detingut 8 persones i investiga un empresari d'una empresa fructícola i una empresa de treball temporal (ETT), tots ells veïns de la comarca del Baix Cinca, a Osca, i de Lleida, per presumptament explotar temporers sense papers a la Franja de Ponent. Els acusen de ser els presumptes autors de quatre delictes contra els drets dels treballadors, quatre en contra dels drets de ciutadans estrangers, cinc per usurpació d'estat civil i un altre per coaccions i amenaces. Segons ha explicat la Guàrdia Civil, les víctimes eren captades amb la promesa d'aconseguir regularitzar la seva situació. Un cop aquí, els hi retenien la seva documentació i part del sou i la seva jornada laboral superava el límit legal.
L'operació, anomenada 'Congestio', va començar el juliol passat, després que agents de la Guàrdia Civil esbrinessin que una empresa fructícola del Baix Cinca havia acudit a una ETT per trobar treballadors i que part d'aquests temporers no tenien papers. Així, els treballadors rebien instruccions d'amagar-se o de fugir del lloc de treball si apareixien inspectors de treball a la finca.
També van esbrinar que l'empresa fructícola, a través d'una persona que aportava treballadors a la mateixa empresa i també a l'ETT, proporcionava mà d'obra sense papers mitjançant la suplantació d'identitat d'altres persones i que totes les parts implicades tenien coneixement dels fets. Aquesta persona gestionava els tràmits entre les víctimes i l'ETT i es deduïa un import del sou de cada treballador aprofitant la situació de precarietat dels temporers.
Els treballadors eren captats amb la promesa de regularitzar la seva situació al país i un cop al lloc els hi retenien la seva documentació personal per dificultar que es poguessin moure lliurement. Així mateix, eren explotats laboralment, sense contracte i contraprestacions econòmiques pel seu treball. La jornada laboral també excedia els límits legals i no tenien descansos.
A més, les víctimes eren allotjades en habitatges que no reunien les mínimes condicions higièniques, sanitàries i d'habitabilitat.
Finalment, efectius de la Guàrdia Civil de Fraga van detenir les 8 persones i investigar l'empresari de la companyia fructícola i a una ETT com a suposats autors dels delictes contra els drets dels treballadors, contra els drets dels ciutadans estrangers, per usurpació d'estat civil i per coaccions i amenaces. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar pel Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Fraga, mentre que els investigats hauran de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.