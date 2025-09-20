Obres a Albesa per evitar que la séquia inundi edificis
Desviaran fora del poble part del cabal. Amb una inversió de més de 300.000 euros després d’un acord amb els regants
Albesa fa un pas decisiu per protegir les cases del centre històric d’inundacions i, alhora, preservar un patrimoni tan singular com la séquia àrab que travessa el centre de la localitat. Amb una inversió de 362.840 euros, dels quals 300.000 provenen d’una subvenció d’Acció Climàtica, el consistori ha posat en marxa la primera fase d’un projecte per millorar el drenatge al sector nord del nucli urbà.
L’alcalde, Antoni Balasch, va explicar que aquesta intervenció contribuirà a millorar la seguretat. “Ha d’evitar que l’aigua de la séquia inundi cases en casos de fortes tempestes i temporals”, va assenyalar. El projecte s’ha fet realitat després d’un any i mig de negociacions amb el Sindicat de Regs i la comunitat de regants, titulars de la infraestructura. L’acord assolit permetrà executar una solució que combina la seguretat urbana amb la conservació de la séquia històrica. Els treballs inclouen la construcció d’una canonada a la zona d’entrada de la séquia al poble. Aquest conducte servirà també per canalitzar l’aigua que baixa pel carrer el Romeral, la qual cosa farà que el cabal que recorri la séquia pel nucli urbà sigui pràcticament nul. A més, a la sortida del poble, al Clot de l’Infern, s’instal·larà una altra canonada que conduirà l’aigua cap a l’exterior passant per sota de la séquia. Aquesta actuació protegirà tant els edificis del centre històric com l’antiga séquia.