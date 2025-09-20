Padrins d’Os de Balaguer pinten el seu mural interactiu
En el marc del festival GraffTech que se celebra a la localitat. Certamen que combina art, tecnologia i memòria local
Els usuaris de la residència per a la tercera edat d’Os de Balaguer Verge d’Aguilar participaran en la creació d’un mural de grans dimensions en una paret de l’exterior del centre. L’obra, que incorporarà elements de realitat augmentada en 3D, forma part del festival GraffTech, una iniciativa que uneix art, cultura i tecnologia i que aquest cap de setmana ha fet aturada al municipi i també contempla un altre mural al pavelló de Gerb. Els murals permetran als visitants interactuar amb els grafitis mitjançant mòbils, ulleres de realitat virtual i codis QR, descobrint històries orals i recreacions digitals vinculades a cada localitat. L’alcaldessa, Estefania Rufach, va explicar que el mural tindrà un caràcter participatiu, ja que els usuaris de la residència pintaran part de l’obra. El disseny retrà homenatge a les persones grans del poble i a la sala de ball d’Os. “Es farà un taller diumenge amb els avis i veïns del poble per explorar la creativitat amb les ulleres 3D, aprofitant les possibilitats interactives de l’obra”, va assenyalar. El segon mural es fa a Gerb, al pavelló, i se centra en el treball en equip. Els dos murals es pintaran simultàniament per dos equips d’artistes diferents, i els veïns podran veure l’evolució durant el cap de setmana, que es podrien allargar fins a la setmana que ve en cas de condicions meteorològiques adverses. El GraffTech Fest transforma espais públics en experiències immersives, posant en relleu les arrels locals i oferint una visió futurista de l’art urbà. Els grafitis deixen de ser només murals pintats sobre les parets per convertir-se en portes a la memòria viva i en experiències interactives que vinculen tecnologia i creativitat.